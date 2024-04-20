أعلنت وزارة الخارجية العمانية، في بيان، أنّ "اتصالًا هاتفيًّا جرى بين وزير الخارجيّة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير الخارجيّة الإيرانيّة ​حسين أمير عبداللهيان​، بحثا خلاله بالمستجدّات الّتي تشهدها المنطقة، مجدّدين ضرورة معالجة أسباب التوتّر والنّزاع في المنطقة عبر الحوار والدّبلوماسيّة والحلول السّياسيّة، والتركيز على مواصلة جهود الوقف الفوري لإطلاق النّار في ​قطاع غزة​، للتّوصّل إلى حلّ سلمي دائم وعادل للقضية الفلسطينية؛ ومن أجل استعادة الأمن والاستقرار والسّلام الشّامل للمنطقة".

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرا خارجية عمان وإيران أكدا ضرورة معالجة أسباب التوتر بالمنطقة عبر الحوار والدبلوماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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