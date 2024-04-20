مجلس النواب الأميركي أقر حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا وإسرائيل بقيمة 95 مليار دولار

صوّت ​مجلس النواب الأميركي​ لصالح حزمة مساعدات ضخمة تبلغ قيمتها الإجماليّة 95 مليار دولار، الّتي يطالب بها الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​ منذ أشهر.

ويلحظ النّصّ المتعلّق ب​أوكرانيا​ مساعدات لكييف بـ61 مليار دولار، لدعمها في التّصدّي للحرب الرّوسيّة، أمّا النّص المتعلّق ب​إسرائيل​ فيلحظ مساعدات بمليارات الدولارات، خصوصًا لمنظومتها المضادّة للصّواريخ "القبّة الحديديّة".

كذلك صوّت النّواب على نصّ يتضمّن تهديدًا بحظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة الأميركية، إذا لم تقطع الشبكة الاجتماعيّة صلاتها بالشّركة الأم "بايت دانس" وتاليًا بالصين. ثمّ صوّتوا على نصّ يهدف إلى احتواء الصين على الصّعيد العسكري، عبر الاستثمار في الغوّاصات وتقديم مساعدة إلى تايوان.

ومن المرتقَب أن تُرفع النّصوص إلى ​مجلس الشيوخ الأميركي​ لينظر فيها.

وفي هذا الإطار، أشار الرّئيس الأميركي جو بايدن إلى أنّ حزمة المساعدت توجّه "رسالة واضحة بشأن قوّة القيادة الأميركيّة حول العالم"، وحضّ مجلس الشّيوخ على المصادقة عليها في أسرع وقت.