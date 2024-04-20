مقتل فلسطينيَين وإصابة 10 آخرين إثر قصف إسرائيلي لمنزل غرب خان يونس

ذكرت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل شابّين فلسطينيَّين وإصابة 10 آخرين، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا مجاورًا لخيم النّازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، كما قصفت المدفعيّة الإسرائيليّة أرضًا زراعيّةً بشارع مدخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع".
وكانت قد ارتفعت حصيلة الضّحايا نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأوّل الماضي، إلى 34049 قتيلًا، وأكثر من 76900 مصاب، في حين لا يزال آلاف الضّحايا تحت الأنقاض.
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