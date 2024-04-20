ألمانيا تفضح أكاذيب نتنياهو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فضحت الدبلوماسية الألمانية أكاذيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتقدم سفير ألمانيا لدى إسرائيل بشكوى إلى ديوان رئيس الحكومة، بعد مزاعم عن تسريب محادثة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وحسب مصادر بلومبيرج، بدت الوزيرة الألمانية غاضبة بعد ادعاء تسريب محادثتها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مبينة أن الأمر يمكن أن يؤثر بصورة سلبية على العلاقات بين البلدين.

وقال المستشار الدبلوماسي لنتنياهو، أوفير فالك للوكالة «عقد رئيس الوزراء وبيربوك اجتماعا جيدا، ولم يكن على علم بأي تسريب عن الاجتماع من مكتب نتانياهو، أو شكوى من الحكومة الألمانية».

ويشار الى أن تقرير القناة الـ13 الإسرائيلية تطرق إلى «المحادثة الصعبة» بين نتنياهو ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، والتي قالت فيها إن وضع الجياع في غزة كارثي.. يمكنني أن أستعرض صورا للأطفال الجائعين من على هاتفي»، حسب تسريبات القناة الإسرائيلية.

وجاء عرض الصور من بيربوك ردا على لقطات فيديو عرضت من غزة، تظهر الأسواق والشواطئ المزدحمة، حيث شوهد فلسطينيون يسبحون ويأخذون حمامات الشمس.

وبعد أن أكد نتنياهو أن اللقطات تنفي وجود أزمة إنسانية هناك، ردت بيربوك بالقول، إن الوضع في غزة كارثي، مشيرة إلى خطر مجاعة في القطاع.

وأضافت الوزيرة «أوصي بالتوقف عن عرض هذه الصور، لأنها لا تعرض الوضع الحقيقي في غزة».

وذكر تقرير الوكالة أن نتنياهو رفع صوته مقاطعا بيربوك، قائلا «هذه حقيقة، هذا الواقع، هذا ليس ما أخرجه النازيون، نحن لسنا مثل النازيين الذين أنتجوا صورا مزيفة لواقع خيالي»، في إشارة إلى تصوير النازيين عام 1942 فيلما دعائيا، يتضمن مشاهد من الحياة اليومية في «غيتو» وارسو، لا تعكس الواقع الحقيقي في «معسكرات الموت».