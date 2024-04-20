العالم الإسلامي: تعطيل عضوية فلسطين يفاقم معاناة شعبها المظلوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت رابطة العالم الإسلامي، التي تتخذ من مكة المكرمة مقرا لها، أن تعطيل قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين يفاقم من معاناة شعبها المظلوم، وأعربت في بيان عن أسفها لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

وفي البيان « أكدت الرابطة أن تعطيل قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين يفاقم من معاناة شعبها المظلوم، ويشجع تعنت الاحتلال على استمرار انتهاكاته لقواعد القانون الدولي دون رادع، ويمثل عقبة كبرى في طريق السلام العادل والشامل الذي ينشده الجميع».

وجددت الرابطة «مطالبتها باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة».

واستخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو، للتصويت ضد طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية في المنظمة الأممية، فيما صوت لصالح القرار 12 دولة وامتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت.

على صعيد متصل، استشهد أمس، ثمانية فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح الليلة الماضية جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح باستشهاد ثمانية فلسطينيين من عائلة واحدة جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهم غرب المدينة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي متواصل على المناطق الشرقية من المدينة التي تهدد قوات الاحتلال باجتياحها على الرغم من التحذيرات الدولية من عملية الاجتياح في ظل وجود أكثر من مليون ونصف نازح فلسطيني داخل المدينة.

وفي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، قصفت البوارج الحربية الإسرائيلية شواطئ المدينة بكثافة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي طال عدة مخيمات وسط القطاع.