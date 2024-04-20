الكراهية وراء ترحيل إمام جزائري من فرنسا

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وأشار وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان، في رسالة على إكس إلى أن «قانون الهجرة سمح مجددا بطرد إمام في تولوز يحرض على الكراهية ومحكوم عليه قضائيا، إلى بلده في أقل من 24 ساعة».
وندد أحد محامي تاتيات بطرد «بالقوة العسكرية».
وقال جان إغليسيس «لم يكن الأمر طارئا، فهو في فرنسا منذ 40 عاما وله أطفال ويعمل هنا ولم يثر أي ضجة منذ 7 سنوات، وها هو الآن في طائرة متوجهة إلى الجزائر».
وكان يفترض إقامة جلسة، للنظر في التماس عاجل من محامي الإمام ضد قرار الطرد في المحكمة الإدارية في باريس، وفق ما كشف المحامي، ووصل محمد تاتيات، إلى فرنسا في 1985 مبتعثا من الجزائر.
وبعد سنتين انتقل إلى تولوز ليخطب في مسجد حي أمبالو.
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