أبرزها الاستعانة بالله والنوم مبكرًا.. 6 نصائح من "تعليم القاهرة" للطلاب خلال الامتحانات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

وجهت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، عدة نصائح للطلاب تزامنا مع اقتراب انتهاء العام الدراسي 2024، وبدء امتحانات نهاية العامة لصفوف النقل الشهر المقبل.

ونشرت مديرية التربية والتعليم 6 نصائح للطلاب حرصا منها على الطلاب خلال اداء امتحانات النقل أو الشهادة الإعدادية والثانوية.

"الخليج 365" في السطور التالية ينشر النصائح التي حددتها المديرية وهي كالآتي:

_ الاستعانة بالله والتوكل عليه والتوجه إليه بالدعاء بالتوفيق والنجاح وتيسير الأمور.

_ الثقه بالنفس والقدرة على التفوق والتذكر ما درسته طوال العام وردد عبارات إيجابية لتحفزك الامتحان.

_ الحضور مبكرا للامتحان والاسترخاء والتنفس بعمق فهذا يساعد على التخفيف من التوتر وتهدئة الأعصاب لأداء أفضل خلال الامتحانات.

_ محاولة الاستفادة من التطبيقات الإلكترونية المتاحة مثل بنك المعرفة والمنصات والقنوات التعليمية.

_ الذهاب للنوم مبكرا ليلة الامتحان ليكون ذهنك صافيا وعقلك منظما وذاكرتك قادرة على التركيز واسترجاع المعلومات.

_ اهتم بصحتك ونظامك الغذائي وتناول الطعام الصحي واحرص على ممارسة الرياضة للحفاظ على صحتك النفسية والجسدية.