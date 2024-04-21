الحلبي من واشنطن: الملف التربوي خرج من دائرة الأخطار رغم كل التحديات

أكّد وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، خلال لقاء جامعي نظّمته جامعة سيدة اللويزة (NDU)، تحت شعار "كن شريكًا في نجاحهم"، في السّفارة اللّبنانيّة في واشنطن، "أهميّة دعم الجامعات في تحقيق التّطوّر الاقتصادي والاجتماعي في لبنان"، لافتًا إلى أنّ "الملف التّربوي خرج من دائرة الأخطار رغم كلّ التّحدّيات". وشدّد على "استمرار النّظام التّربوي، والحرص على تنقية أجواء التعليم العالي".
بدوره، لفت رئيس الجامعة الأب بشارة الخوري، إلى أنّ "نظامنا التّعليمي الّذي يستلهم من النّظير الأميركي، أنتج الآلاف من الخرّيجين من الدّرجة الأولى الذين، بالطّريقة اللّبنانيّة التّقليديّة أو ربّما الفينيقيّة، انتشروا في جميع أنحاء العالم، مخلّفين بصمةً لا تنسى على عدد لا يحصى من المؤسّسات والشّركات والجامعات والمنظّمات غير الحكوميّة".
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