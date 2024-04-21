الخارجية الروسية: المساعدات الأميركية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان ستتفاقم الأزمة العالمية

أكّدت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الروسية ​ماريا زاخاروفا​، أنّ "تخصيص ​الولايات المتحدة الأميركية​ مساعدات عسكريّة لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، سيؤدّي إلى تفاقم الأزمة العالميّة".

وأشارت في تصريح، إلى أنّ "المساعدات العسكريّة لنظام كييف هي رعاية مباشرة للأنشطة الإرهابيّة، ولتايوان هي تدخّل في الشّؤون الدّاخليّة للصين، ولإسرائيل هي طريق مباشر لتصعيد غير مسبوق في المنطقة".

وكان قد وافق مجلس النواب الأميركي السّبت، على مشروع قانون بشأن مساعدات إضافيّة لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار تقريبًا، وعلى مشروع قانون لتخصيص 26.4 مليار دولار لإسرائيل. وصوّت على نصّ يهدف إلى الاستثمار في الغوّاصات وتقديم مساعدة إلى تايوان.