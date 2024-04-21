تحطم مروحيتين للبحرية اليابانية في المحيط الهادئ

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا، إنه يعتقد أن مروحيتين تابعتين للقوات البحرية تحطمتا في المحيط الهادئ جنوب طوكيو خلال تدريب ليلي.

وأضاف وزير الدفاع الياباني، أن المروحيتين من طراز "إس إتش-60 كيه" واللتين تقل كل منهما 4 أفراد، فقدتا الاتصال في وقت متأخر من السبت بالقرب من جزيرة توريشيما في المحيط الهادئ جنوب طوكيو.

وأكد أنه يعتقد أنهما تحطمتا لأنه تم التأكد من وجود أجزاء إحداهما في البحر، مُشددًا على أن أسباب الحادث لا تزال مجهولة لكن الوزارة ستبذل قصارى جهدها للبحث عن المفقودين وإنقاذهم.

رفع حالة التأهب فى اليابان استعدادًا لإطلاق أول قمر صناعي تجسسي كوري



ذكرت مصادر حكومية يابانية، أن قوات الدفاع الذاتي ستعمل على نشر منظومات الدفاع الجوي الأمريكية الصنع “باتريوت” وسفينة مدمرة مجهزة بنظام إيجيس المضاد للصواريخ تحمل مقذوفات اعتراضية من طراز ستاندرد ميسايل -3، حسبما أوردت وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وأفاد أحد المصادر بأن القوات “ستقوم باستعداداتها لتكون قادرة على الرد على أي إجراء قد يتسبب في إلحاق الضرر باليابان”.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد أعلن أن بلاده انتهت من تطوير أول قمر صناعي للتجسس العسكري.

اليابان ستلجأ لاحتياطي النفط في حالة اضطراب إمدادات الشرق الأوسط





قال رئيس جمعية البترول اليابانية شونيشي كيتو إن شركات تكرير النفط اليابانية لا ترى أي تأثير فوري من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط على مشترياتها من النفط الخام، لكنها ستستخدم احتياطات البلاد في حالة الطوارئ؛ لضمان استقرار إمدادات النفط.

وأكد كيتو، في مؤتمر صحافي، يوم الأربعاء، عندما سئل عن تأثير الهجوم الإيراني على إسرائيل، خلال عطلة نهاية الأسبوع، على النفط الخام: «لا نعتقد أن هناك أي عقبات أمام شراء النفط الخام لليابان في الوقت الحالي»، لكنه أقرّ بأنه في حال تصاعد الصراع بما يؤثر على الشرق الأوسط الكبير، فإن ذلك سيشكل مشكلة خطيرة. وقال: «في حال حدوث أي انقطاع بـ إمدادات النفط الخام، من المهم الاستعداد، من خلال الاستخدام المرن لاحتياطات النفط، لضمان عدم انقطاع الإمدادات»، مشيراً إلى أن القطاعين العام والخاص في اليابان لديهما مجتمعيْن احتياطات نفطية تكفي 240 يوماً.