هنية: إذا قرر العدو أن يذهب لرفح فإن المقاومة مستعدة للدفاع عن نفسها

أشار رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في حديث لوكالة "الأناضول"، إلى أن "موقف واشنطن بشأن اجتياح رفح مخادع ولم نقع في فخ تبادل الوظائف بين الأميركيين والإسرائيليين".

ولفت إلى أنه "إذا قرر العدو أن يذهب لرفح فإن شعبنا لن يرفع الراية البيضاء والمقاومة مستعدة للدفاع عن نفسها".

وأوضح هنية أن "إسرائيل لم توافق على وقف إطلاق النار وما تريده هو استعادة أسراها ثم استئناف الحرب وهذا لن يكون"

وأكد أن "إدارة قطاع غزة يجب أن تتم بإرادة فلسطينية"، مضيفا "نرحب بأي قوة عربية أو إسلامية إذا كانت تساعد شعبنا على التحرر لا أن توفر حماية للاحتلال".