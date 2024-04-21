قتيل وسبعة مفقودين في تحطم مروحيتين عسكريتين يابانيتين

تحطمت مروحيتان تابعتان لقوات الدفاع الذاتي اليابانية في البحر، وعثر على أحد أفراد الطاقم ميتا فيما لا يزال سبعة آخرون مفقودين، حسبما ذكرت السلطات اليابانية.
وقال وزير الدفاع مينورو كيهارا للصحافة إن الطائرتين كانتا تشاركان في "تدريب ليلي".
وأضاف "حاليا سبب (الحادث) مجهول. في الوقت الحالي نعطي الأولوية لإنقاذ الأرواح".
وأشار إلى أن خدمات الإنقاذ البحري رصدت حطاما محتملا يعود للمروحيتين.
ولاحقا أكدت وزارة الدفاع العثور على أحد أفراد الطاقم ميتا، قائلة إن سبعة آخرين ما زالوا مفقودين.
وتحطمت المروحيتان قبالة جزر إيزو في المحيط الهادئ، حسب قناة إن إتش كيه اليابانية العامة.
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