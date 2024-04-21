قتيل و7 مفقودين في تحطم مروحيتين عسكريتين يابانيتين بالبحر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وزير الدفاع اليابانى مينورو كيهارا عن مقتل أحد الطيارين وفقدان 7 آخرين، بعد تحطم مروحيتين عسكريتين يابانيتين في البحر في وقت متأخر مساء السبت.

وقال وزير الدفاع اليابانى في مؤتمر صحفي إنه من المعتقد أن الطائرتين، اللتين فقد الاتصال بهما في منطقة شرق جزيرة توريشيما في سلسلة جزر إيزو، خلال تدريب ليلي مضاد للغواصات في المنطقة، اصطدمتا ببعضهما البعض. حسب روسيا اليوم.

وأشار وزير الدفاع اليابانى إلى أن خدمات الإنقاذ البحري رصدت حطامًا محتملاً يعود للمروحيتين اللتين كانت تقل كل منهما 4 أفراد.

ولاحقا أكدت وزارة الدفاع العثور على أحد أفراد الطاقم ميتا، قائلة إن سبعة آخرين ما زالوا مفقودين.

والمروحيتان من طراز "ميتسوبيشي إس إتش-60 كيه" ياباني الصنع وهما تابعتان لقوات الدفاع الذاتي البحرية، وانقطع الاتصال بإحداهما الساعة 22,38، وبعد نحو 25 دقيقة أدركت السلطات أن الاتصال بالمروحية الثانية انقطع أيضا، وفقا للبحرية اليابانية.

وتحطمت مروحية عسكرية يابانية من طراز "يو إتش-60 جاي إيه"، قبل عام في البحر في منطقة أوكيناوا (جنوب غرب اليابان)، ما أدى إلى مقتل ركابها العشرة.