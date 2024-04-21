الزراعة تقدم 13 توصية مهمة لحماية النباتات العطرية من الموجة الحارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

إصدار معهد بحوث البساتين، نشرة إرشادية ب 13 توصية فنية يجب على مزارعي النباتات الطبية والعطرية، مراعاتها لتفادي أية تأثيرات سلبية على زراعتهم خلال الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليا.

وجاءت التوصيات الفنية كالتالي:

1- الالتزام التام بالري في موعده وعدم التأخر أي كانت الأسباب وعدم تعريض النباتات للعطش.

2- نظرًا لبدء نشاط معظم الحشرات الضارة كالمن والاكاروس التوتا ابسليوتا نتيجة لارتفاع درجات الحرارة فيجب مراقبة النباتات جيدا والتبليغ عن ظهور أي إصابات فورا.

3- تجنب زراعة الشتلات خلال هذه الموجة الحارة ويفضل أن تتم الزراعة بعد انتهاء هذه الموجة واستقرار الأجواء.

4- التصوير الفوري لأي عرض مورفولوجي أو فسيولوجى غريب وإرسال الصور للمتخصصين لتحديد الأسباب وطريقة التعامل.

5- يفضل رش الزراعات الغير عضوية ببعض المركبات الكيميائية مثل سيليكات البوتاسيوم أو سيليكات الألمونيوم.وكذلك يعمل على انعكاس الحرارة وخفض معدل النتح كما يمكن الرش بحمض السالسيلك أو الستريك (ملح الليمون) أو سيليكات الألومنيوم وهذا يقلل من أضرار الحرارة المرتفعة.

6- رش الزراعات العضوية بمادة بورشيد وهى من كربونات الكالسيوم العضوية لتجنب الأثر السيء للحرارة العالية.

7- يجب عدم الري في فترات الظهيرة فترات سطوع الشمس قدر الإمكان ويكون الرى فى الفجر حتى الصباح أو قبل المغرب بساعة.

8- ينصح بتظليل أحواض مياه الرى لتخفيف درجة حرارتها حتى لا تضر بالنباتات.

9- ينصح بري النباتات المكشوفة مساء وبكمية وافرة من المياه وعدم التهاون في الاحتياجات المائية.

10- ينصح بعدم التسميد في أثناء موجة الحر لتأثيرها الضار في النباتات.

11- التشديد على ضرورة المراقبة الجيدة للنباتات وملاحظة الإصابة الحشرية والفطرية التى تنشط وتزداد فى هذه الأجواء حتى يتسنى اتخاذ إجراءات المكافحة المبكرة والسيطرة على الإصابات.

12- تقريب فترات الري خاصة للمحاصيل حديثة الزراعة الشتل وفي حالة الري بالتنقيط يمكن الري على فترات ( صباحاً ومساءاً وبكميات أقل) وتحت أي حال لا ينصح بالري أثناء فترة الظهيرة عند وجود موجة شديدة الحرارة ( عدا أن يكون مصدر إدارة الري هي الطاقة الشمسية لأن فترة الظهيرة هي أعلى فترة كفاءة المنظومة.

13- ضرورة تقارب فترات الري، يكون الري على “شيفتات” في اليوم الواحد، وكذلك البعد عن الري فترة الظهيرة.

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