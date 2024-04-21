قبيسي: المقاومة بالنسبة لنا خيار للدفاع عن النفس وعن الأرض والسيادة

ذكر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي، أنّ "البعض في لبنان يتّخذ مواقف سياسية ضد المقاومة ولا يؤمن بقيام دولة مقاوِمة تدافع عن الوطن، وهنا أقول لكل من يتغنى بشراكته في الدولة اللبنانية وحمايتها وهو يتمسك بطائفيتها، وبالتالي يتخلى عن وطنيتها ولا يريد للبنان أن يكون بلدًا مقاومًا، ومن يتخلى عن مبدء الدفاع عن الوطن بوجه العدو فقد تخلّ عن الدولة وعن القوة والعزة والإباء والنصر".

وشدد، في كلمة له من بلدة قعقية الجسر، على "أننا لا نريد للبنان أن يكون وطنًا لا مدمرًا ولا متهورًا ولا وطنًا متخاذلًا ولا مطبعًا ولا بلدًا يسير بركب الغرب ويتخلى عن وطنيته وثقافته، كل ما نريده هو أن نعيش بعزة وكرامة برفضنا أن يستعمرنا أحد أو أن يحتل أرضنا أحد، ومسؤوليتنا أن ندافع عن هذه الأرض بكل قوّتنا".

وأشار قيسي إلى أنّ "الصراع مع العدو لا تقتصر فقط في الدفاع عن الأرض والحدود، إنّما أيضا في الدفاع وصون المبادئ، فالمقاومة بالنسبة لنا خيار للدفاع عن النفس وعن الأرض والسيادة وعن الوطن الواحد النهائي لجميع ابنائه".

وجدد قبيسي التأكيد أنّ "قوة لبنان ليس في ضعفه، إنّما في وحدته وفي التمسك بخيار المقاومة وهو حق كرسته كل القوانين والشرائع والمواثيق الدولية".