عاجل .. طيران الاحتلال الاسرائيلي يشن غارات على المحافظة الوسطى بقطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - شن طيران الاحتلال الاسرائيلي غارات على المحافظة الوسطى بقطاع غزة صباح اليوم الاحد.



عم الاضراب الشامل في الضفة الغربية اليوم الأحد وذلك حدادًا على أرواح شهداء مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم في أعقاب مقتل 14 فلسطينيا في عملية إسرائيلية. حسب المركز الفلسطينى للاعلام .

وقال شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي انسحب من مخيم نور شمس بعد عملية عسكرية استمرت ثلاثة أيام.

وقالت السلطات الفلسطينية امس السبت إن سائق سيارة إسعاف فلسطينيا قُتل وهو في طريقه لإجلاء جرحى أصيبوا خلال هجوم شنه مستوطنون يهود وإن 12 فلسطينيًا على الأقل قتلوا خلال واقعة منفصلة في الضفة الغربية المحتلة.