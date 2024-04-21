شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب قبالة سواحل تايوان والان نبدء بالتفاصيل

زلزال مدمر

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوتة 6ر5 درجات على مقياس ريختر المنطقة قبالة ساحل مقاطعة هوالين شرقي تايوان.وأفاد مركز إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان، أن مركز الزلزال في المحيط الهادئ، على بعد 9ر55 كيلومترا جنوب شرق مقاطعة هوالين، وعلى عمق 30 كيلومترا.ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

في الـ11 من إبريل الجاري ضرب تايوان زلزال بقوة 7.2 ريختر، ويعد الأقوى الذي يضرب البلاد منذ 25 عامًا.



وجرى تسجيل ما يزيد على 500 هزة ارتدادية بعد الزلزال، الذي راح ضحيته نحو 16 شخصًا، إضافة إلى إصابة أكثر من 1100 شخص.