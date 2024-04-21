نشاط للرياح وأتربة عالقة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

ووفقًا لـ"الأرصاد"، فإن طقس الـ6 أيام القادمة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المخلتفة، منها نشاط للرياح.

وذكرت "الهيئة"، أنه اعتبارًا من الثلاثاء القادم 23 أبريل 2024 وحتى الخميس 25 أبريل 2024، تشهد حالة الطقس ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء؛ ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا.

ويرصد "الخليج 365"، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، كما يلي:

حالة الطقس الثلاثاء 23 أبريل 2024

توقعت الأرصاد أن تشهد حالة الطقس الثلاثاء 23 أبريل 2024، نشاطًا للرياح مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب الصعيد وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية الغربية والحصراء الغربية.

حالة الطقس الأربعاء 24 أبريل 2024

أفادت "الهيئة"، بأن حالة الطقس الأربعاء 24 أبريل 2024، تشهد، نشاطًا للرياح مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من الصحراء على فترات متقطعة، وأتربة عالقة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس الخميس 25 أبريل 2024

قالت "الأرصاد"، إن حالة الطقس الخميس 25 أبريل 2024، تشهد نشاط للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة، وأتربة عالقة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس الجمعة 26 أبريل 2024

أضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس الجمعة 26 أبريل 2024، تشهد نشاط للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.