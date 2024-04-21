قائد كتيبة "نيتسح يهودا" الإسرائيلية عن العقوبات الأميركية المرتقبة: أخلاق جيشنا أعظم من الجيش الأميركي

وتعتبر وحدة "نيتسح يهودا" التي تقوم بهجمات على الفلسطينيين، وجهة للمستوطنين اليمينيين المتطرفين الشباب من الضفة الغربية، الذين لم يتم قبولهم في وحدات أخرى للجيش الإسرائيلي.

ردّ قائد كتيبة "نيتسح يهودا" بالجيش الإسرائيلي على عقوبات أميركية مرتقبة على الكتيبة، بالقول: "أخلاق جيشنا أعظم من الجيش الأميركي"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وكان قد حذر مسؤولون إسرائيليون الولايات المتحدة الأميركية من عقوبات محتملة على كتيبة بالجش الإسرائيلي.

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ردًا على العقوبات الأميركية المتوقعة ضد كتيبة "نيتسح يهودا" بالجيش الإسرائيلي، أنّه "لا يجوز فرض عقوبات على جيشنا وسنتحرك بكل الوسائل ضد هذه الإجراءات".

وحذر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الولايات المتحدة من أن "العقوبات المحتملة على كتيبة نيتسح يهودا ستكون خطًا أحمر".

وأكد بن غفير، أنه "يجب على وزير الدفاع يوآف غالانت أن يدعم فورًا نيتسح يهودا".

وكانت قد أفادت وسائل إعلام أميركية، بأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيعلن عن "عقوبات ضد وحدة مثيرة للجدل في الجيش الإسرائيلي في الأيام المقبلة".

من جانبه ذكر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أنّ "فرض عقوبات أميركية على الجيش الإسرائيلي جنون مطلق ومحاولة لفرض دولة فلسطينية علينًا".

بدوره، قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إنّ "فرض عقوبات أميركية على وحدة بالجيش الإسرائيلي سابقة خطيرة وسأعمل على إعاقة القرار".