باسيل بدأ جولته في جزين: علينا أن نتساعد للحفاظ على خياراتنا

بدأ رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل جولة له في مدينة جزين.

واستهل باسيل الجولة بلقاء النائب السابق إبراهيم عازار في منزله، حيث عبّر رئيس "التيار" عن سروره للقيام بهذه الزيارة وما تحمله من دلالات، معتبرًا "أننا أمام تحدٍ كبير، ومن أجل الحفاظ على خياراتنا علينا أن نتساعد".

وأكّد باسيل أنّ "جزين ستكون مركز استقطاب أساسي، ومع النائب السابق أمل ابو زيد ورئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش نأمل أن نتساعد لمصلحة الناس".

بدوره، رأى النائب السابق ابراهيم عازار إنّ "هذا البيت مفتوح للجميع كمل كان مفتوحا للرئيس السابق العماد ميشال عون في العام 2009".