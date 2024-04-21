افتتح رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أعمال الترميم في السوق التجاري في مدينة جزين.
وفي كلمه له، أشار إلى أنّ "مشروع اليوم هو بداية مشوار وهو مشروع متكام، وما نقوم به هو تطوير وتسويق لان جزين تستحق ولديها كل المقومات لتكون منطقة استقطاب سياحي".
وشدد باسيل على أنّ "قوتنا بانفتاحنا من دون أن نذوب بغيرنا، ونحن نبقى بشخصيتنا وكرامتنا وثقافتنا وتفكيرنا ولكن نقبل غيرنا، وهذا دور جزين وهذه قوتها الفعلية".
وقال: "جزين نقطة وصل حقيقية واستقطاب للجنوب وجبل لبنان، وحرام ألا تأخذ دورها وهذا معنى الصمود، فما معنى ان نربح الحرب بالبندقية من دون أن نؤمن عيشنا"، و"أول نقطة لجزين أن تكون نقطة الوصل والنقطة الثانية هي أننا جماعة نؤمن بالجمع وليس بالإقفال على النفس والإنعزال والتقسيم".
واضاف "المهم ان نكون دخلنا بسياق مراحل تلو مراحل وأنا انقل لكم تجربة عن كيفية أن تكون نموذجية في سياق تطور"، قائلًا: "طلعنا لنعمل شارع بزحلة زعلوا وما عملوا"، وهذا التنافس "ضروري لنتطور وليس لنوقف مشروع الآخر وهذا العقل التخريبي هو الذي أوقف التطور في الدولة والمؤسسات".
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل افتتح أعمال الترميم بالسوق التجاري في جزين: لا نؤمن بالإنعزال والتقسيم وقوتنا بانفتاحنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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