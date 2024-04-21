فيديو.. إصابة مستوطن إسرائيلي بانفجار عبوة ناسفة أثناء محاولته إزالة علم فلسطيني

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير إخبارية أن مواطن إسرائيلي، اليوم الأحد، قد أصيب إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء محاولته إزالة علم فلسطيني كان مثبتًا قرب مستوطنة "كوخاف هشاحر" شرقي مدينة رام الله بالضفة الغربية.

ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مقطع فيديو يظهر الرجل وهو يترجل متوجهًا إلى العلم الفلسطيني على جانب أحد الطرق وعند الوصول إليه انفجرت العبوة.

وأوضحت الإذاعة أن الرجل عولج في مكان الحادث من إصابات طفيفة ورفض نقله إلى المستشفى.

من ناحية أخرى قُتل شابان فلسطينيان، صباح اليوم الأحد، برصاص الجيش الإسرائيلي بزعم محاولتهما تنفيذ عملية مزدوجة شملت إطلاق نار ومحاولة طعن ضد قوة عسكرية تابعة له.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن الحادث وقع قرب بلدة بيت عينون شمال شرق الخليل بالضفة الغربية.

ووفقا للصحيفة، قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيا حاول طعن جندي، وفي الوقت نفسه، أطلق مشتبه به آخر النار عليهم.

وفي السياق، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن القوات الإسرائيلية منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلي الشابين، وما زالت تحتجز جثمانيهما.

فيما ردت وزارة الخارجية التركية على الانتقادات الإسرائيلية لاستقبال أنقرة لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، قائلة إن "على النظام الصهيوني أن يخجل من الإبادة الجماعية في غزة".

وأضافت الوزارة التركية لإسرائيل عبر بيان رسمي: "عليكم أن تخجلوا من قتل 35 ألف فلسطيني"، وذلك ردا على وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي وصف استقبال هنية من قبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأنه مصدر عار وإحراج.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة الذي خلّف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء.

كما يواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة وقد دخلت شهرها السابع، وسط مخاوف من عملية برية في رفح جنوبي القطاع، في حال انهارت مفاوضات إطلاق سراح الرهائن في غزة، مما يسبب كارثة مدمرة في صفوف النازحين، الذين يعيشون في خيام ويواجهون أوضاع إنسانية صعبة للغاية، أجبرت عددا كبيرا منهم على مواجهة الموت، في محاولة للعودة إلى شمال القطاع.

لمشاهدة الفيديو من https://twitter.com/sputnik_ar/status/1781938710365274302?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1781938710365274302%7Ctwgr%5E529d375ad81fb494a206b4e6477c45eff31ddd3f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsputnikarabic.ae%2F20240421%2FD8A5D8B5D8A7D8A8D8A9-D8A5D8B3D8B1D8A7D8A6D98AD984D98A-D8A8D8A7D986D981D8ACD8A7D8B1-D8B9D8A8D988D8A9-D986D8A7D8B3D981D8A9-D8A3D8ABD986D8A7D8A1-D985D8ADD8A7D988D984D8AAD987-D8A5D8B2D8A7D984D8A9-D8B9D984D985-D981D984D8B3D8B7D98AD986D98A-D981D98AD8AFD98AD988-1088151873.html