14 قتيلًا بينهم 9 أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في رفح

ارتفع عدد قتلى قصف إسرائيلي استهدف منزلين في رفج جنوبي قطاع غزة إلى 14 بينهم 9 أطفال، وفق ما نقلت وكالة "شهاب" التابعة لحركة "حماس" الفلسطينية.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل، في حديث لقناة "الجزيرة"، عن "انتشال جثامين أكثر من 150 شهيدًا ونحو 500 مفقود بمجزرة خانيونس"، التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في مجمع ناصر الطبي.

ولفت إلى أنّ "هناك جثثًا تبخرت وتحولت إلى رماد وعلى المؤسسات الدولية معرفة نوعية الأسلحة"، مؤكدًا "اختفاء 2000 فلسطيني بعد انسحاب الاحتلال من مناطق عدة في القطاع"، مشيرًا إلى "اختفاء العديد من أبناء القطاع ولا نعلم إذا كانوا معتقلين أو دفنوا".

وقال المتحدث إنّ "الاحتلال يستخدم الإخفاء القسري بحق أهالي غزة بشكل ممنهج ومدروس".