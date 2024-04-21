الرعية المارونية في ايعات أحيت عيد القديس مار جرجس بنقل الذخائر من مطرانية دير الاحمر إلى كنيسة مار جرجس

احيت الرعية المارونية في بلدة ايعات بعلبك، عيد القديس مار جرجس بنقل الذخائر، من مطرانية دير الاحمر المارونية، إلى كنيسة مار جرجس في ايعات، تخلل نقل الذخائر مسيرة تطواف انطلقت من أمام مجسم السيدة العذراء وسط البلدة، وصولا إلى باحة الكنيسة.

وشدد راعي أبرشية بعلبك ودير الاحمر المارونية المطران حنا رحمة، خلال ترأسه قداسا الهيا في كنيسة مار جرجس عاونه في القداس خادم الرعية الاب جوزيف كيروز، على "صمود أهالي ايعات"، مؤكداً أن "ذخائر مار جرجس لا تعرف الخوف، لاننا نصلي ونتمسك بالإيمان، فالغارة الاسرائيلية آلة الموت التي خلفت الدمار مهما اشتدت الصعاب وقوة الغارة، الا أنها تبقى ضعيفة أمام إرادة المؤمنين في الحياة".

وأضاف "أمام هذه الصعوبات نتذكر قديسينا كنموذج نقتدي بهم لنتخطى بأقل الخسائر الخوف من الانقسامات، مع قدرتنا على تخطي الصعوبات، ولليد الآثمة التي امتدت إلى ايعات نقول ربنا يحمي لبنان وايعات بشفاعة القديسين، ولتكن خسائرنا أمام الرب ذبائح مقدسة".