الرئيس الإيراني يزور باكستان لبحث توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين

يتوجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، غدًا إلى باكستان، في زيارة تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، لبحث توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات.
ويلتقي الرئيس الإيراني غدًا الاثنين، بنظيره الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.
وأكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، أن زيارة رئيسي لباكستان، لا علاقة لها بالتوتر المتصاعد بين إيران وإسرائيل، لافتًا إلى أنها كانت مخططة قبل التوترات الأخيرة.
وحسبما أفادت وسائل إعلام باكستانية، فإن الرئيس الإيراني سيزور مدينتي كراتشي ولاهور بالإضافة إلى العاصمة إسلام آباد حيث سيلتقي بالقيادة السياسية والعسكرية لباكستان.
وأضافت أن الزيارة سيشملها مناقشات في قضايا متعددة منها أمن الحدود وما يتعلق به من محادثات خاصة بعد التوتر بين إسلام آباد وطهران في كانون الثاني الماضي بعد أن دخل البلدين في أزمة دبلوماسية إثر قصف متبادل في المناطق الحدودية.
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