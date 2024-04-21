أعلنت بلدية النبطية في بيان، انه استكمالاً لتحديث المعلومات المتعلقة بالنازحين السوريين في المدينة، وبهدف إصدار بطاقة تعريف لهم، فإن يوم غد الإثنين هو اليوم الأخير للقاطنين السوريين في حي الراهبات، من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثالثة عصراً، وكل من يتخلّف عن إتمام التسجيل يعتبر مخالفا للإجراءات القانونية المرعية.

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية النبطية: غدا اليوم الاخير للقاطنين السوريين لتحديث المعلومات المتعلقة بهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.