كتائب حزب الله في العراق تنفي استئناف الهجمات ضد أهداف عسكرية أميركية

نفت "كتائب حزب الله" في العراق اليوم إصدارها بيانا بشأن استئناف استهداف القواعد الأميركية في المنطقة، وجاء هذا النفي بعد ساعات قليلة من انتشار بيان آخر على مجموعات يعتقد أنها تابعة للجماعة يتضمن الإعلان عن استئناف الهجمات بعد حوالي ثلاثة أشهر من تعليقها.

وكان البيان الأول قد انتشر على تطبيق "تلغرام" صباح الإثنين وجاء فيه أن الكتائب أعطت رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ثلاثة أشهر كمهلة للتفاوض مع الجيش الأميركي لوضع جدول زمني محدد لخروجه من البلاد، وحددت زمنًا لاستئناف العمليات ضدها "بعد زيارة السوداني لواشنطن في حال عدم الخروج بنتيجة جدية لإخراجهم".

واكدت كتائب حزب الله في البيان اللاحق بانه "لم يصدر أي بيان عن المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، وما تتناقله وسائل الإعلام هو خبر مفبرك".