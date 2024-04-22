صدر عن المدير العام للتربية بالانابة رئيس اللجان الفاحصة عماد الاشقر مذكرة، بموافقة وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، قضت بتحديد مواعيد الامتحانات الخطية للشهادة المتوسطة (الطلبات الحرة) ولشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة لدورة العام 2024 العادية والامتحان الموحد لتلامذة الاساسي التاسع.

كانت هذه تفاصيل خبر مذكرة بمواعيد الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة لدورة 2024 والامتحان الموحد لتلامذة الاساسي التاسع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.