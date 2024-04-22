قائمقام البترون ترأس اجتماعا للخلية الأمنية بحث في الإجراءات المتعلقة بالسوريين

ترأس قائمقام البترون روجيه طوبيا اجتماعا للخلية الأمنية في قضاء البترون، في حضور رؤساء مكاتب الأجهزة الأمنية. وخلال الاجتماع، تم البحث في الوضع الأمني في منطقة البترون والإجراءات المتعلقة بتواجد السوريين. كما تم الاتفاق على متابعة التدابير التي ستتتخذ في اجتماع يعقده القائمقام طوبيا لرؤساء البلديات والمخاتير لتنسيق الإجراءات المطلوبة من البلديات والأجهزة الأمنية.

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