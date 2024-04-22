الرئيسان التركي والعراقي يؤكدان ضرورة تخفيف حدة التوتر في المنطقة ووقف التصعيد المستمر

اعلنت الرئاسة العراقية في بيان ان "الرئيسين التركي رجب طيب اردوغان والعراقي عبد اللطيف رشيد أكدا خلال لقائهما على ضرورة تخفيف حدة التوتر في المنطقة ووقف التصعيد المستمر". واكد الجانبان "ضرورة وقف العدوان على غزة ودعم الشعب الفلسطيني".

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