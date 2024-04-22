شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا هي القارة الأسرع تعرضًا لزيادة الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

الظواهر الجوية المتطرفة

مخاطر المناخ

الدمام - شريف احمد - نشرت خدمة "كوبرنيكوس" لتغير المناخ في الاتحاد الأوروبي، بالاشتراك مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، التقرير الأوروبي السنوي عن حالة المناخ، وذلك بمناسبة يوم الأرض 2024.واستنادا إلى البيانات والتحليلات العلمية، يعرض التقرير الاتجاه المثير للقلق المستمر المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرات تغير المناخ في جميع أنحاء أوروبا.وذكر التقرير أنه في عام 2023، شهدت أوروبا العام الأكثر دفئًا على الإطلاق، مما أثر على المواطنين من خلال زيادة في أيام الإجهاد الحراري الشديد وموجات الحر.أدت درجات الحرارة المرتفعة إلى تفاقم وشدة حدوث الظواهر الجوية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات وحرائق الغابات، وكانت مستويات هطول الأمطار أعلى بنسبة 7% من المتوسط في عام 2023، مما يزيد من مخاطر الفيضانات في العديد من مناطق أوروبا، وكان متوسط درجة حرارة سطح البحر في جميع أنحاء أوروبا هو الأعلى على الإطلاق.ويسلط التقرير الضوء أيضًا على آثار تغير المناخ في جميع أنحاء أوروبا في عام 2023، ولا سيما الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الفيضانات والآثار الصحية للإجهاد الحراري.وأكد التقييم الأوروبي لمخاطر المناخ الصادر اليوم أن أوروبا هي القارة الأسرع تعرضا لزيادة الحرارة، وترتفع درجات الحرارة فيها بنحو ضعف المعدل العالمي، مشيرًا إلى حاجة أوروبا إلى أن تصبح محايدة مناخيًا وقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وأن تعمل على تسريع انتقالها إلى الطاقة النظيفة واستيعاب مصادر الطاقة المتجددة وتدابير كفاءة استخدام الطاقة.