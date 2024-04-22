مئات آلاف النازحين بسبب الفيضانات في بوروندي

ياسر رشاد - القاهرة - يكافح الناس في بوروندي للتعامل مع الفيضانات بعد أشهر من الأمطار الغزيرة، مع نزوح مئات الآلاف وإلحاق أضرار بالعديد من المنازل والمدارس.

الناس في بوروندي

وقد أدت الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع منسوب المياه في بحيرة تنجانيقا بشكل كبير، مما تسبب في فوضى للمجتمعات التي تعيش على طول شواطئها.

غزت مياه بحيرة تنجانيقا ميناء بوجومبورا، العاصمة الاقتصادية لبوروندي، مما أدى إلى تعطيل الأعمال هناك وفي أماكن أخرى من البلاد.

كما يوضح جان ماري سابوشيميكي ، خبير إدارة الكوارث وأستاذ الجغرافيا في جامعة بوروندي، "بدأت الآثار الاقتصادية تثقل كاهلها.، لكن لماذا هذه الفيضانات؟ يجب القول إنها مرتبطة بالتغيرات المناخية التي تؤثر على بوروندي ، مثل البلدان الأخرى في المنطقة ".

وقال إنه في حين أن تغير المناخ هو السبب ، فإن تأثير الفيضانات يتفاقم بسبب سوء تخطيط استخدام الأراضي "الذي لا يأخذ في الاعتبار المناطق المعرضة لخطر الفيضانات".

وتقدر الأمم المتحدة أنه منذ سبتمبر/أيلول، نزح أكثر من 200,000 شخص بسبب الفيضانات نتيجة لظاهرة النينيو الجوية.

يعيش الكثير من الناس في أوضاع صعبة حيث دمرت المياه البنية التحتية وغمرت الحقول وأثرت على سبل العيش.

يضيف ضحية الفيضانات، يواكيم نتيرامبيبا، "منذ العام الماضي، ارتفعت الأمطار ومستويات المياه هنا. شيئا فشيئا ، تغمرها المياه الآن ، لقد وصل إلى هذا المستوى ولم نره بهذا السوء من قبل إنه أمر فظيع".

ومع توقع هطول أمطار أعلى من المعتاد حتى مايو، ناشدت الحكومة المجتمع الدولي للحصول على مساعدة مالية للتعامل مع تأثير الفيضانات.

وقال وزير الداخلية مارتن نيتيريتسي ، نطلب من شركائنا في التنمية توحيد الجهود مع دولة بوروندي لمساعدة جميع المتضررين من هذه الكوارث".

واعتقل عشرات الجنود البورونديين لرفضهم الانتشار في شرق الكونجو في القتال ضد جماعة إم 23 المتمردة أثناء تقدمها نحو مدينة حدودية رئيسية وفقا لضباط الجيش ومسؤولي السجون وشهود آخرين.

ويحتجز الجنود المعارضون في أربعة سجون على الأقل في جميع أنحاء الدولة الصغيرة الواقعة في وسط أفريقيا، حسبما قالوا لوكالة أسوشيتد برس.

واشتدت الاشتباكات بين حركة 23 مارس، التي تقول الولايات المتحدة إنها مدعومة من رواندا، والقوات الكونغولية في الأسابيع الأخيرة مع تهديد المتمردين لمدينة جوما الكونغولية على الحدود الرواندية.

وأقر الرئيس البوروندي إيفاريست ندايشيميي في بث عام في 29 ديسمبر كانون الأول بوجود قوات بوروندية في شرق الكونجو بموجب شروط اتفاق دفاعي مع السلطات الكونغولية.

وقال: «إذا لم تساعد جارك في إخماد الحريق عندما يحترق منزله، غدا، إذا حان دورك، فلن يأتي لمساعدتك».

وأضاف "إذا كانت بوروندي ستساعد (الكونجو) فهي تدافع عن نفسها."

وقال في ذلك الخطاب إنه "من الطبيعي أن يقتل جنود بورونديون على الأراضي الكونغولية".

وتصاعدت التوترات في منطقة البحيرات العظمى في أفريقيا مع تبادل رواندا وبوروندي والكونجو الاتهامات بشأن دعم جماعات متمردة عنيفة تعمل في المناطق التي ينعدم فيها القانون في شرق الكونجو.

اتهم الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي حكومة رواندا بدعم حركة 23 مارس التي تسيطر على أراض بالقرب من الحدود الرواندية.

وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى "أدلة قوية" على أن أفرادا من القوات المسلحة الرواندية يقومون بعمليات لدعم المتمردين في شرق الكونجو، وتنفي رواندا دعم حركة 23 مارس.

وفي الوقت نفسه، تتهم بوروندي رواندا بدعم جماعة متمردة أخرى مقرها الكونغو تعارض حكومة بوروندي.

وأعلنت الجماعة، المعروفة باسم ريد تابارا، مسؤوليتها عن عدة هجمات مميتة داخل بوروندي.

ووقع الهجوم الأخير الذي قتل فيه تسعة أشخاص على الأقل يوم الأحد.

وعلقت بوروندي الشهر الماضي علاقاتها الدبلوماسية مع رواندا وأغلقت حدودها ووصفت ذلك بأنه رد على دعم رواندا المزعوم لحزب ريد تابارا الذي يتخذ من إقليم كيفو الجنوبي بجنوب الكونجو مقرا له. وتنفي رواندا هذا الادعاء.

ولم تكشف السلطات البوروندية عن عدد القوات التي تم نشرها في شرق الكونغو. كما أنهم لم يعلقوا على اعتقال الجنود الذين يرفضون الانتشار عبر الحدود ولم يرد البريجادير غاسبار باراتوزا المتحدث باسم الجيش البوروندي على طلبات للتعليق.

وفقا لضابطين في الجيش والعديد من حراس السجن الذين تحدثوا إلى وكالة أسوشيتد برس ، بدأت اعتقالات الجنود المعارضين في ديسمبر ، مع اعتقال أكثر من 200.