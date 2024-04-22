الأمطار الغزيرة والفيضانات تدفع موريشيوس إلى طريق مسدود

ياسر رشاد - القاهرة - لقد ضربت موريشيوس أمطار غزيرة وفيضانات شديدة ، مما تسبب في فيضانات كبيرة في جميع أنحاء الدولة الجزيرة.

الأمطار في موريشيوس

نتيجة للظروف الجوية السيئة ، ستبقى جميع المدارس مغلقة.

تم نصح كل من موظفي القطاعين العام والخاص بعدم الحضور إلى العمل يوم الاثنين. يتم تشجيع العمل من المنزل ، باستثناء الخدمات الأساسية والطارئة ، والتي ستظل تعمل.

العاصمة بورت لويس ، وكذلك مناطق مثل الغرب والجنوب الغربي و حتى الشمال الغربي ، تأثرت بشكل كبير.

واجهة بورت لويس البحرية غمرتها المياه، مع العديد من المركبات المحاصرة في مياه الفيضانات.

حادث على طريق سريع في بورت لويس أسفرت عن فقدان حياة سائق دراجة نارية توفي على الفور.

هطول الأمطار الأكثر كثافة تم تسجيله في ألبيون، في غرب البلاد، مع 302 ملم من الأمطار في 15 ساعة فقط من الساعة 04:00 إلى 19:00 بالتوقيت المحلي الأحد الماضي.

انهار منزل من طابقين في ترانكيبار ، بورت لويس ، بسبب الأمطار ، لكن جميع أفراد الأسرة الثمانية كانوا قادرة على الهروب من المنزل دون إصابات والعثور على ملجأ مع أحد الجيران.

ضرب إعصار استوائي جزيرة ريونيون الفرنسية، في المحيط الهندي يوم الاثنين، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة ورياح قوية وترك نحو ربع الأسر بدون كهرباء كما يعاني عشرات الآلاف من المنازل من انقطاع المياه.

ووضعت موريشيوس القريبة في حالة تأهب أيضا حيث قالت السلطات هناك إنها تتوقع أيضا أن تشعر بآثار الإعصار الاستوائي بلال وهو يشق طريقه عبر جنوب غرب المحيط الهندي.

وفي ريونيون، قالت السلطات المحلية إن أعلى مستوى للتأهب أو التنبيه الأرجواني، الذي تم الإعلان عنه يوم الأحد قد تم رفعه الآن، لكن ما زال يتم حث السكان على البقاء في منازلهم بسبب الأمطار الغزيرة والرياح التي تصل سرعتها إلى 170 كيلومترًا في الساعة 105 ميلًا في الساعة، ومن المتوقع أن يستمر النفخ في الجزيرة.

وقالت ولاية ريونيون في، بيان، إن شدة بلال تبدو وكأنها تتراجع قليلا، المحافظة إنه تم تسجيل أمواج بارتفاع 8 أمتار (26 قدمًا).

وذكرت المحافظة أن العديد من الأشخاص فقدوا خدمات الإنترنت والهاتف، مضيفة بأنه تم العثور على شخص بلا مأوى لم يكن في ملجأ ميتا في سان جيل على الساحل الغربي للجزيرة، ولم تكن الظروف الدقيقة للوفاة واضحة.

وبموجب التنبيه الأرجواني، تم حث الناس على البقاء في منازلهم وحتى خدمات الطوارئ كانت تحت الإغلاق حتى مرور أسوأ الأحوال الجوية.



وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس، إن بلال وصل إلى ريونيون في وقت مبكر من بعد ظهر يوم الاثنين بالتوقيت المحلي، جالبًا معه "أمطارًا غزيرة، وأحيانًا عاصفة، ورياحًا عنيفة جدًا وأمواجًا قوية ومضطربة".

كما حذر المحافظ جيروم فيليبيني، أكبر مسؤول حكومي في الجزيرة، من احتمال حدوث فيضانات بمستويات لم يسبق لها مثيل منذ قرن من الزمان، ويخشى المتنبئون أن تكون العاصفة هي الأكثر تدميراً في الجزيرة منذ الستينيات.

ومن المتوقع أيضًا أن تتعرض موريشيوس، الواقعة على بعد حوالي 220 كيلومترًا شمال شرق ريونيون، للرياح الخارجية للعاصفة.

وتشيع الأعاصير بين يناير ومارس في جنوب أفريقيا، حيث تصل المحيطات في نصف الكرة الجنوبي إلى أعلى درجات الحرارة، الماء الأكثر سخونة هو وقود الأعاصير.

ويقول العلماء إن تغير المناخ الذي يسببه الإنسان أدى إلى تكثيف الطقس المتطرف، مما يجعل الأعاصير أكثر تواترا وأكثر هطولا للأمطار عندما تضرب.

وفي عام 2019، ضرب إعصار إيداي جنوب أفريقيا من المحيط الهندي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص في موزمبيق وملاوي وزيمبابوي وتسبب في أزمة إنسانية، الأمم المتحدة، واحدة من أعنف العواصف المسجلة في نصف الكرة الجنوبي.