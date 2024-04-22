"كاوبوي كارتر" لبيونسيه تسلط الضوء على الفنانين السود في موسيقى الريف

ياسر رشاد - القاهرة - سلط نجاح مشروع بيونسيه الأخير، كاوبوي كارتر الضوء على فناني الريف السود، يعتقد الفنان الصاعد شابوزي أن المغني الحائز على جوائز يفتح محادثة تشتد الحاجة إليها.

مشروع بيونسيه الأخير

أعتقد أنه رائع أعني ، حقيقة أن بيونسيه كانت قادرة على إنشاء هذه المحادثة ، كما تعلمون ، لمزيد من الأشخاص ليتم تضمينهم في هذه المساحة والتحدث عنها ، لقد كان رائعا حقا ".

بيونسيه هي نموذج يحتذى به لي ومجرد معبود لذا ، فإن رؤيتها تأتي إلى هنا (موسيقى الريف) كانت مفيدة بصراحة لي وللكثير من الفنانين الآخرين الموجودين أيضا في هذا المجال ".

ظهرت شابوزي المولودة في فرجينيا من أصل نيجيري في إصدار بيونسيه المكون من 27 مسارا.

كشف الشاب البالغ من العمر 28 عاما عن ألبومه الأول "Lady Wrangler" في عام 2018.

شارك كيف جاء إلى غناء الهيب هوب الغربي الريفي.

أعتقد أنني كبرت ، لم يكن لدي ، لم يكن هناك - لم يكن هناك جدار ، لم تكن هناك جدران. كونك من ولاية فرجينيا ، لم يكن هناك شيء يمكن مقارنته به، لقد كنت دائما بمفردي أقوم فقط بالتجربة وأعتقد أن هذا ما أستمر في تقديمه إلى الموسيقى ".

تماما مثل شابوزي ، عملت رينا روبرتس مع بيونسيه في ألبومها الفصل الثاني.

قدمت غناء الخلفية على المسارات "Blackbiird" و "Tyrant".

تقول إن الملكة ب ، كما يسميها المعجبون ، هي مصدر إلهام.

في فبراير ، أصبحت بيونسيه أول أمراة سوداء تتصدر مخطط بيلبورد لموسيقي الريف.

يقول روبرتس: "أعتقد أنه أمر رائع أنا من أكبر المعجبين بيونسيه. لقد ألهمتني مسيرتي المهنية كلها. من الواضح أن هناك فنانين آخرين ألهموني أيضا ، لكنها كانت دائما عنصرا أساسيا ومثالا للتميز ".

أدى دخول بيونسيه إلى موسيقى الريف - ودافعها وراء ذلك - إلى إعادة إشعال المناقشات حول أصول هذا النوع وتنوعه.

ولكن هل ناشفيل مستعدة وراغبة في إفساح المجال للفرق؟

تتذكر رينا روبرتس أول مرة لها في عاصمة موسيقى الريف: "قبل مجيئي - قبل أن أذهب إلى ناشفيل ، وهو ما يشبه ، أعتقد أنه ربما قبل خمس سنوات أو نحو ذلك ، لم أكن أعرف أي فنانين سود في موسيقى الريف."

"لكن عقليتي كانت على الرغم من أنني لا أرى تمثيلا ، سأتأكد من وجود تمثيل. سأتأكد من أن الناس سيرونني، وسيعرفون أن لديهم مساحة هنا".

إذا كانت مغنية Destiny's Child السابقة قد باركت جمهورها بنسخة معاد تصورها من جولين الأسطورية لدوللي بارتون ، فإن ألبومها "ليس بلدا" واحدا ولكن "ألبوم" بيونسيه "- تضع نفسها في معارضة هياكل سلطة موسيقى الريف وتؤكد قدرتها على العمل مع الأسلوب مع أحدث تأليفها الذي يتحدى النوع.