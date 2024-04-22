- 1/3
- 2/3
- 3/3
كما التقى وزير الخارجية بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاجاني، وكذلك وزير خارجية بولندا رادوسلاف سيكورسكي، ووزيرة خارجية مملكة هولندا هانكي برونز سلوت، ووزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالنبرج.
وجرى خلال اللقاءات بحث العلاقات الثنائية بين السعودية وهذه البلدان، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي عددا من نظرائه الأوروبيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.