وزير الخارجية يلتقي عددا من نظرائه الأوروبيين

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، بوزير خارجية مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، وذلك على هامش المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، المنعقد في دوقية لوكسمبورج.

كما التقى وزير الخارجية بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاجاني، وكذلك وزير خارجية بولندا رادوسلاف سيكورسكي، ووزيرة خارجية مملكة هولندا هانكي برونز سلوت، ووزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالنبرج.

وجرى خلال اللقاءات بحث العلاقات الثنائية بين السعودية وهذه البلدان، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.