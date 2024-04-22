اكتشاف 10 مليارات برميل من النفط قبالة سواحل ناميبيا

ياسر رشاد - القاهرة - اكتشاف ما يقدر بنحو 10 مليارات برميل من النفط في ناميبيا ، حسبما ذكرت شركة النفط البرتغالية Galp Energia.

شركة النفط البرتغالية

وكشفت الشركة أنها حققت الاكتشاف المحتمل بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من التنقيب عن النفط في حقل موبان قبالة ساحل ناميبيا.

وقالت يوم الأحد "في مجمع موبان وحده ، وقبل حفر آبار استكشاف وتقييم إضافية ، فإن تقديرات الهيدروكربون في مكانها هي 10 مليارات برميل من النفط المكافئ ، أو أعلى".

تم اكتشاف احتياطيات هائلة من النفط والغاز في حوض أورانج في ناميبيا ، حيث تقع موبان ، في السنوات الأخيرة.

وقد وضعت هذه الاكتشافات الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي كلاعب مهم محتمل في صناعة النفط العالمية.

تتطلع البلاد إلى الانضمام إلى منظمة منتجي النفط أوبك قبل البدء المخطط له في إنتاج النفط في عام 2030.

سجلت أسعار النفط، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 22-4-2024، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 86.75 دولار للبرميل، متأثرة بتجدد التركيز على أساسيات السوق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا بما يعادل 0.6 % إلى 86.75 دولار للبرميل وانخفض عقد أقرب استحقاق لشهر مايو لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي والذي ينتهي اليوم 12 سنتا إلى 83.02 دولار للبرميل، وانخفض عقد يونيو الأكثر نشاطا 47 سنتا أو 0.6 % إلى 81.75 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وفي الأسبوع الماضي، تكبّد الخامان القياسيان أكبر خسارة أسبوعية لهما منذ فبراير بعد أن قللت إيران من أهمية تقارير عن ضربة جوية إسرائيلية مفترضة على أراضيها وتراجعت الأسعار بفعل هذه الأنباء بعد أن ارتفعت في البداية بأكثر من 3 دولارات للبرميل.

وقال محللون في بنك (إيه.إن.زد) في مذكرة إن التقلبات في الشرق الأوسط ستبقي أسواق النفط "غير مستقرة".

استقر الدولار الأميركي خلال التعاملات، الاثنين، أمام اليورو والين بعد أسبوع شهد أكبر تقلبات في تداولات سوق العملة في أشهر، مع تقييم المتعاملين لأثر التطورات في السياسة النقدية وفي المشهد الجيوسياسي.

وتركز الأسواق على وضع الين قبل مراجعة مقررة من بنك اليابان للسياسة النقدية، الجمعة.

تحركات الأسعار

جرى تداول الين حول 154.69 للدولار بالقرب من أقل مستوى في 34 عاما سجله الأسبوع الماضي وبلغ 154.79 وبالقرب من مستوى 155 الذي يراقبه المتعاملون على أساس أنه نقطة للتدخل المحتمل من السلطات اليابانية.

وتجاوز مؤشر الدولار 106 نقطة لكنه الآن أقل من أعلى مستوى في خمسة أشهر سجله الأسبوع الماضي بعد تعليقات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبيانات التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع ما أدى لتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة.

كما ساعد تراجع حدة التوتر في الشرق الأوسط، الذي دفع الدولار والذهب والنفط الخام إلى الارتفاع الحاد يوم الجمعة وأثر سلبا على أسواق الأسهم، على تخفيف التقلبات.

وقللت طهران من أهمية الهجوم المنسوب لإسرائيل بطائرات مسيرة على إيران، فيما يبدو أنها خطوة محسوبة تهدف إلى تجنب التصعيد في المنطقة.