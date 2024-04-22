أغنية مطربة تنزانية تثير ضجة في كينيا

ياسر رشاد - القاهرة - أحدثت كريستينا شوشو، وهي واحدة من أشهر موسيقيي الإنجيل في شرق أفريقيا، ضجة في كينيا بعد أن أصدرت إعلانا تشويقيا لأغنيتها الجديدة بعنوان زاكايو.

كريستينا شوشو

باللغة السواحيلية ، يغني شوشو ، "كان هناك رجل يدعى زاكايو ، رئيس جامعي الضرائب ورجل ثري لقد سعى ليرى أي نوع من الأشخاص كان يسوع."

وتكهن بعض الناس في كينيا، حيث يحظى المغني التنزاني بعدد كبير من المتابعين، بأن الأغنية قد تكون عن الرئيس الكيني ويليام روتو.

يشير إليه بعض الكينيين بسخرية باسم زاكاي، السواحلية للشخصية التوراتية زكا، الذي يصور في الكتاب المقدس جامع ضرائب جشع تسلق شجرة لرؤية يسوع.

حصل السيد روتو على لقب زاكايو لأنه فرض مجموعة من الضرائب الجديدة ، ورفع الضرائب القديمة ، منذ انتخابه رئيسا في أغسطس 2022.

وقد جعله ذلك لا يحظى بشعبية لدى العديد من الكينيين الذين يعتقدون أنه خان وعده الانتخابي بالدفاع عن مصالح المحتالين، أولئك الذين يكافحون ماليا.

يشير بعض الكينيين بسخرية إلى الرئيس ويليام روتو باسم زاكايو السواحيلية للشخصية التوراتية زكا ، الذي يصور في الكتاب المقدس المسيحي على أنه جامع ضرائب جشع تسلق شجرة لرؤية يسوع.

ويرجع ذلك إلى أن روتو فرض مجموعة من الضرائب الجديدة، ورفع الضرائب القديمة، منذ انتخابه رئيسا في أغسطس 2022، مما جعله لا يحظى بشعبية لدى العديد من الكينيين الذين يعتقدون أنه خان تعهده الانتخابي بالدفاع عن مصالح "المحتالين" - أولئك الذين يكافحون ماليا.

وأقر روتو بأن الضرائب "مؤلمة"، لكنه قال في خطاب ألقاه بمناسبة عيد الاستقلال في 12 ديسمبر/كانون الأول إن التضحيات التي تقدمها الأمة "ستجعل مقاتلينا من أجل الحرية فخورين".

بالنسبة له، فإن زيادة الضرائب ضرورية للحد من الاقتراض الحكومي، وخفض الدين الوطني، الذي ارتفع إلى 10 تريليونات شلن (65 مليار دولار؛ 51 مليار جنيه إسترليني)، على الرغم من أن روتو ورث الكثير من هذا من الحكومات السابقة.

وقال: "لقد اتخذنا الخيارات الصحيحة، واتخذنا في بعض الأحيان قرارات صعبة ومؤلمة للغاية، لتوجيه كينيا من حافة الهاوية الكارثية لضائقة الديون".

كما أن الرئيس لا يمانع في مقارنته بالشخصية التوراتية.

وقال مازحا في مايو: "بما أنه تمت الإشارة إلي بالفعل باسم زاكايو في بعض المناطق ، فربما سيكون لدينا يوم لتحصيل الضرائب".

لكن العديد من الكينيين لا يتفقون معه. تهيمن آلام الضرائب على المحادثات اليومية ، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويقولون أيضا إن الضرائب تساعد فقط في تمويل البذخ في الحكومة بدلا من تحسين الخدمات العامة.

وقد نما هذا التصور، وخاصة بعد أن أثار مراقب الميزانية في كينيا - وهو مكتب مستقل يشرف على استخدام الأموال العامة - مؤخرا القلق بشأن الضرائب المرتفعة وسط الإنفاق "المسرف"، بما في ذلك على السفر المحلي والدولي من قبل المسؤولين الحكوميين. ومنذ ذلك الحين، تم الإعلان عن تخفيضات في الميزانية، وتم تخفيض الإنفاق على الرحلات الخارجية.

ودافع الرئيس روتو، الذي قام بأكثر من 40 رحلة إلى الخارج في نحو عام، عن سفره، قائلا: "إنه يسعى للحصول على استثمارات أجنبية وفرص عمل للكينيين.

وفي الوقت نفسه تقريبا، فقدت 70,000 وظيفة في القطاع الخاص وسط ارتفاع حاد في تكاليف التشغيل، وإغلاق بعض الشركات، وفقا لأحدث تقرير صادر عن اتحاد أصحاب العمل الكينيين (FKE).

ويحذر من خطر فقدان المزيد من الوظائف ، مشيرا إلى أن 40٪ من أصحاب العمل ما زالوا يفكرون في تقليص عملياتهم.

ودعت اللجنة الحكومة إلى مراجعة الضرائب، لكن الشركات تشكو من أن الحكومة لا تستمع.

ونفت الحكومة الكينية حدوث خسارة صافية في الوظائف منذ وصول روتو إلى السلطة، وتقول إنها خلقت مئات الآلاف من الوظائف في القطاع العام، وتفاوضت على فرص عمل للكينيين للعمل في الخارج.