وزيرا خارجية الأردن وكوريا الجنوبية يبحثان هاتفيا جهود وقف العدوان على غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي مع وزير خارجية كوريا الجنوبية تشو تيه-يول تعزيز العلاقات الثنائية واستمرار التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية، بما يخدم مصالح البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية - في بيان، اليوم الاثنين - أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الصفدي مع وزير خارجية كوريا الجنوبية تشو تيه-يول، لتهنئته بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في جمهورية كوريا الجنوبية.

وأكد الصفدي ضرورة إلزام إسرائيل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني في غزة، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائمهم وفق القانون الدولي.

وثمن تصويت كوريا الجنوبية لصالح قبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة في مجلس الأمن الأسبوع الماضي، ومواقفها الداعمة لوقف إطلاق النار في غزة، وإدخال مساعدات إنسانية كافية، وحل الدولتين.

ومن جهته، أشار الوزير الكوري الجنوبي، الذي تشغل بلاده عضوية غير دائمة في مجلس الأمن، إلى أنه بحث مع الصفدي التطورات الإقليمية وجهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وخفض التصعيد في المنطقة.

ومن ناحية أخري، تلقى الصفدي اتصالا هاتفيا من المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، بحثا خلاله جهود وقف العدوان على غزة وتداعياته الخطيرة.