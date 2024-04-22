"تعليم القاهرة": التنسيق مع 3 جهات استعدادا للامتحانات.. و4 إجراءات مهمة للطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

قال أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في القاهرة، إن المديرية أجرت تنسيقًا مع عدد من الجهات لاستقبال امتحانات نهاية العام المقرر عقدها في 8-5-2024 لطلاب النقل.

وفي تصريحات خاصة أدلى بها "موسى" إلى "الخليج 365"، أكد أنه تم التنسيق مع الأحياء لإزالة أي عوائق أمام المدارس، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة، فضلا عن التنسيق مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل كل لجنة لمتابعة أي حالات طارئة داخل اللجان.

وأشار إلى أنه من المقرر تكوين فرق عمل من المديرية لمتابعة جميع اللجان الامتحانية، بالإضافة إلى عمل تقريرًا مفصلًا جاهزية جميع اللجان، فضلا عن الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات وإزالة أي عوائق.

وتابع أن المديرية تعقد غرفة عمليات رئيسية وتواصلها اللحظي مع الإدارات التعليمية والتدخل الفوري في أي موقف. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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