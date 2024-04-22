خليك ايجابي الأسعار نار.. مقاطعة الأسماك في بورسعيد تدخل يومها الثاني (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أحجم عدد كبير من أبناء محافظة بورسعيد، على شراء الأسماك، اليوم الاثنين، في ثاني أيام دعوات مقاطعة شراء الأسماك لمدة أسبوع بسبب ارتفاع أسعارها.

وشهد سوق الأسماك الحضاري ببورسعيد إقبالا ضعيفا من المواطنين، استجابة للدعوات التي أطلقها مواطنون على صفحات الفيسبوك ببورسعيد لمقاطعة شراء الأسماك بعدما تجاوزت أسعار بعض أنواع الأسماك ببورسعيد الـ 200 جنيه للكيلو الواحد في الوقت الذي تجاوزت الزيادة لأنواع أخرى 25% من سعرها الطبيعي، رافعين شعار "خليك ايجابي".

وقال ابو محمد في منشور له على الفيسبوك: "مقاطعة الأسماك لتساعد الفقير يعرف يعيش الاسعار نار"، بينما كتب محمد حسن: "خليك ايجابي ومش هتخسر حاجة .. مقاطعة الأسماك في محافظة بورسعيد إلى أن تصبح الأسعار عادلة".

كما كتب محمد نجيب: "خليك إيجابي مقاطعة الأسماك لمدة أسبوع لغاية ما الأسعار تنزل ذى بقية المحافظات لإنه مش هيخفض الاسعار ويوقف جشع التجار المستفز إلا امتناع القوى الشرائية (المستهلكين) عن الشراء".

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