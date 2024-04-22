أهالي اصحاب مكاتب البورصة في النبطية قطعوا الطريق الرئيسية في المدينة مطالبين بإطلاق ابنائهم الموقوفين

أقدم اهالي اصحاب مكاتب البورصة على قطع الطريق الرئيسية في مدينة النبطية قرب السرايا الحكومية، خلال الاعتصام الاحتجاجي الذي نفذوه للمطالبة بإطلاق ابنائهم الموقوفين لدى امن الدولة في النبطية، بناء على اشارة قضائية لعدم وجود رخص قانونية لمكاتبهم، بالرغم من التحقيق معهم ودفعهم كفالات مالية تجاوزت 5000 دولار لكل منهم ولكن اعيد توقيفهم من دون معرفة السبب، وفق اهاليهم الذين تجمعوا وسط الطريق، لافتات دعت الى "تطبيق القانون في كل لبنان وليس في النبطية فقط، وفتح باب الترخيص".

وتسبب اقفال الطريق بازدحام سير خانق، قبل أن يتجه المحتجون في مسيرة الى المدخل الخلفي للسراي، حيث تجمعوا مقابل مكاتب أمن الدولة، مكان احتجاز ابنائهم.

وأكد المعتصمون، على أننا "لن نسكت عن حقنا ونتجه الى التصعيد والنزول الى الشارع يوميا وفي كل البلدات، انتصارا للحق والحقيقة. ونطالب كل الجهات المعنية بالتحرك والوقوف الى جانبنا لاننا اصحاب حق".