وزير الزراعة استقبل وفدا من "تيكا" وأكد العمل على إنضاج مذكرة تعاون تعنى بالقطاع الزراعي والثروة الحرجية

استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن وفدا من منظمة "تيكا" التركية، وتم البحث في سبل التعاون المشترك بين المنظمة والوزارة.
خلال اللقاء، شكر الحاج حسن ل"الحكومة التركية ووزير الزراعة وسفير تركيا في لبنان التعاون الدائم والمستمر مع لبنان، لا سيما من خلال أطيب العلاقات الثنائية والتقديمات للقطاع الزراعي".
وأكد "العمل على إنضاج مذكرة تعاون تعنى بالقطاع الزراعي والثروة الحرجية والقطاعين النباتي والحيواني"، كاشفا أنه "سيتم توقيعها قريبا بين الجانبين اللبناني والتركي".
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