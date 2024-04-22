الاتحاد الأوروبي: منح تأشيرة متعددة لمواطني الخليج

أعلن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن المفوضية الأوروبية اعتمدت منح تأشيرة متعددة الدخول لمواطني دول الخليج.

ولفت بوريل، إلى أن القرار يأتي من أجل مواءمة قواعد منح التأشيرات متعددة الدخول لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك خلال كلمته في منتدى الأمن الإقليمي والخليجي والأوروبي.

وكان مجلس التعاون الخليجي، بحث مع الاتحاد الأوروبي لمواضيع المتعلقة بإعفاء مواطني دول المجلس من تأشيرة "شنغن" في وقت سابق.

ويتمتع "التعاون الخليجي" و"الاتحاد الأوروبي بـ علاقات تاريخية، فيما يطمح "التكتلان" إلى تقريب وجهات النظر في عديد من المواضيع، وتحقيق الأهداف المشتركة لكلا الجانبين، فضلاً عن دعم وتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم، وتطوير جميع الشراكات لمواجهة التحديات الراهنة.