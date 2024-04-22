جهاد الصمد: لضرورة زيادة واردات البلديات وإعطاء فرصة التراجع عن الإستقالات في البلديات المنحلّة

أكد رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد، في حديث لقناة "الحرة"، أن "المشكلة ليست بالبلديات إنما بالإمكانيات التي تؤدي الى عمل البلديات"، مشيراً الى أن مشروع القانون الذي تقدّم به للتمديد للمجالس البلدية لم يأت من العدم، بل بعد مشاورات لجنة نيابية تمّ تشكيلها فترة شهر رمضان".

وشدّد الصمد على "إجراء الإنتخابات البلدية خلال عام كحدّ أقصى"، داعياً الى "زيادة واردات البلديات كي تتمكن من تأمين الحدّ الأدنى من الخدمات المطلوبة منها"، لافتاً الى "وجود أفكار ستُطرح في الهيئة العامة للمجلس النيابي نهار الخميس تقضي بإمكانية إعطاء فرصة للمستقيلين في البلديات المنحلّة للعودة عن استقالاتهم".

وردّا على سؤال عمّا إذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري وراء الإقتراح الذي تقدّم به لتأجيل الإنتخابات البلدية، أوضح "أنا أمارس دوري كرئيس لجنة دفاع وطني، لا أحد يطلب مني، أنا اسمي جهاد الصمدط.

وأضاف "فعندما وصلت موازنة عام 2024 الى المجلس النيابي لم تلحظ إعتماداتٍ لتغطية الإنتخابات البلدية والإختيارية، ما دفع بلجنة المال والموازنة الى إضافة اعتماد الف مليار ليرة لتغطية كلفة اجرائها، وحتى الآن حتى الآن لم يُجرَ أيُ اجتماع بين وزارة الداخلية والمحافظين والقائمقامين، وهم المعنيون مباشرة بالعملية الإنتخابية".