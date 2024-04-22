“الصحة الفلسطينية” : انتشال 283 شهيدًا من المقبرة الجماعية بمستشفى ناصر بخان يونس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تواصل الطواقم الطبية وفرق الدفاع المدني في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة انتشال العشرات من الشهداء المدفونين في المقابر الجماعية، المحفورة في باحات مستشفى ناصر خلال اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي المدينة وحصار مستشفى ناصر لعدة أسابيع.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد الشهداء المنتَشلين تجاوز 283 شهيدًا معظمهم لم يُتعرف على هوياتهم، لافتة النظر إلى أن الوضع الصحي داخل مستشفى ناصر كارثي في ظل تدمير الاحتلال لمرافق المستشفى، وانهيار كامل للمنظومة الصحية فيه.

وأوضحت أن الشهداء المنتَشلين من المقابر الجماعية في باحات مستشفى ناصر دُفنوا في المقابر، مشيرة إلى وجود العديد من الشهداء لم يُنتشلوا، وتواصل الفرق الطبية عمليات انتشال الشهداء حتى اللحظة.