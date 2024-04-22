سوناك: لندن جاهزة لتنفيذ خطة إبعاد المهاجرين إلى رواندا “مهما حدث”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الاثنين، أن كل شيء بات “جاهزاً” لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا “مهما حدث”، ما إن يتبنى البرلمان مشروع القانون المثير للجدل في هذا الشأن.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي يهدف إلى عرض الوسائل التي استخدمتها الحكومة لتنظيم عمليات طرد المهاجرين غير القانونيين هذه، إن الرحلات “ستقلع مهما حدث”.

وتأتي تصريحات سوناك قبل يوم حاسم في البرلمان الذي يمكن أن يتبنى خلاله مشروع القانون.