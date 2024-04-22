الرئيس المصري يتلقي اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء إسبانيا

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تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا اليوم من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

وجرى خلال الاتصال بحث التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه وتفعيله في مختلف المجالات، إضافةً إلى مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المبذولة للتهدئة وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والتأكيد على خطورة تصعيد العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح.