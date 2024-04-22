الياس المر: المحكمة الدولية أصدرت قراراً ظنياً بأن أفراداً من "حزب الله" حاولوا اغتيالي وأنا لا أثق بهذه المحكمة

أشار الوزير السابق الياس المر، في حديث لـ"الجديد"، الى أنني "عدت لأنه يقال إذا ربح الإنسان العالم وخسر نفسه ماذا يستفيد فكيف إذا خسر بلده عدت لأنني اشتقت لبلدي لبنان وأعتقد أنني عدت في الوقت المناسب"، كاشفاً أننا "أطلقنا 7 مشاريع عالمية استفادت منها 197 دولة من بينها لبنان وأكثر من آمن بهذه المشاريع هي دولة الإمارات".

ولفت المر، الى أنني "تقدمت بطلب لوزارة الداخلية بهدف إنشاء تيار سياسي تحت اسم حركة الجمهورية، ومشروعي يقوم على توفير حاجات القرى أولاً على صعيد المتن ثم على صعيد لبنان تحديداً المناطق المسيحية". واوضح بانه "خلال السنوات الماضية تعلمت العمل المؤسساتي الدولي، فإذا تمكنت اليوم من تقديم خبرتي لمنطقتي وبلدي سيكون هذا جيداً وإذا لم أستطع لدي القدرة على الإنسحاب وسأطلق حركة الجمهورية فور توقف الحرب في غزة والجنوب".

وأضاف "خلال السنوات الماضية تعلمت العمل المؤسساتي الدولي فإذا تمكنت اليوم من تقديم خبرتي لمنطقتي وبلدي سيكون هذا جيداً وإذا لم أستطع لدي القدرة على الإنسحاب وسأطلق حركة الجمهورية فور توقف الحرب في غزة والجنوب".

وكشف أن "المحكمة الدولية أصدرت قراراً ظنياً بأن أفراداً من حزب الله حاولوا اغتيالي علماً أنني لا أثق بهذه المحكمة". واردف "لا أنصح النائب ميشال المر بالتحالف مع رئيس حزب القوات سمير جعجع، ولا أوافق على هذا التحالف كما أنني لا أثق برئيس حزب الكتائب سامي الجميل أما التيار الوطني الحر فلا مشكلة لدي معه".

ولفت المر الى ان ثورة 17 تشرين كانت ثورة حقيقية في الأسبوع الأول فقط أما في الأسبوع الثاني بدأت تأخذ طابعاً سياسياً وخرجت عن مسارها، والأحزاب كلها دون إستثناء شاركت في حرب ودمار لبنان.

واكد بان الوزير الراحل ميشال المر والرئيس السوري الراحل حافظ الأسد كانوا بمثابة إخوة، فلا أعتقد أن إبن حافظ الأسد يقوم بتفجير إبن ميشال المر.

واوضح بان مرشحه لرئاسة الجمهورية هو "الزعيم" رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، والبلد بحاجة لزعيم وليس لرئيس فقط ومفهوم الزعيم هو الشهامة والجرأة والاستمرار بالتحالف وهذه الصفات هي صفات سليمان فرنجية الذي يستطيع ان يقول لا حتى لحلفائه، واللواء الياس البيسري هو الأوفى ولديه قدرات عسكرية وأمنية كبيرة، ولكن هناك اتفاق بيننا أنه طالما فرنجية هو المرشح نحن ندعمه ولن نتخلى عنه.