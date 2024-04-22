اسعد درغام: المولوي اعلن لوفد التيار أنه حتى الآن هناك ثلاثة ترشيحات فقط للانتخابات البلدية في جبل لبنان

شدّد عضو تكتّل لبنان القوي النائب أسعد درغام على أن موقف تكتّله واضح وصريح وهو مع إجراء كل الإستحقاقات بمواعيدها، خصوصاً على صعيد الإنتخابات البلدية.

وأشار درغام في حديث تلفزيوني، الى أن وفداً نيابيّاً من التيار الوطني الحرّ اجتمع اليوم بوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسّام المولوي للإطلاع منه على آخر المعطيات في هذا الإستحقاق، وكانت الخطورة في ردّ المولوي أنه حتى الآن هناك ثلاثة ترشيحات فقط في جبل لبنان.

وعن موقف التكتل من التصويت على التمديد للمجالس البلديّة نهار الخميس المقبل، أكد درغام أن قرار التصويت مع التمديد لم يُتّخذ بعد في التكتّل، ولكن إذا خُيّرنا بين الفراغ والتمديد، نذهب الى التمديد منعاً للفارغ.

وردّاً على سؤال عن المقايضة بين النائب جبران باسيل والثنائي الشيعي، قال درغام: لم نغيّر موقفنا، لا نبيع ولا نشتري، داعياً الحكومة ووزير الداخلية الى حسم إجراء الإنتخابات البلدية باستثناء الجنوب، وسنكون أوّل المهلّلين والمصفّقين والمشاركين.