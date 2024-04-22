السفارة الإيرانية: 200 يوم على العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة ولا ضغوط جدية حتى الآن على الكيان لوقف إجرامه

اشارت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان في بيان، الى انه "مرت 200 يوم على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع ‎غزة، ولا جهود استثنائية ولا ضغوط جدية حتى الآن على الكيان لوقف إجرامه. في الصورة المقابلة، 200 يوم من الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومن الملاحم البطولية التي تسطرها المقاومة الفلسطينية الشجاعة في أحياء القطاع وأزقته. تمر الأيام صعبة وثقيلة على هذا الكيان، يتخبط بهزائمه وتتعمق مآزقه ويفتضح وجهه القبيح الذي حاول لعقود إخفاءه عن العالم".

ولفت البيان الى انه "200 يوم و ‎الوعد الصادق أن تبقى الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحصن المنيع والظهير القوي المناصر للقضية الفلسطينية، 200 يوم على الإبادة".